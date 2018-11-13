Gece atıştırmalarını nasıl önleyebiliriz?

Özellikle sonbahar ve kış aylarında gece atıştırmaları nedeniyle kilo alım riski artabiliyor. Pek çok kişinin karşılaştığı bu duruma birçok sebep gösterebiliriz. Özellikle de aç değilken bir şeyler atıştırma isteği en başta gelen gece atıştırmalıklarının başlıca sebebi olabiliyor…

DUYGUSAL BESLENME

Esasen aç değilken bir şeyler atıştırma isteği, duygularımızı beslemekle ve anlık mod değişimlerimizle ilgili olabiliyor. Gece atıştırmalıklarının en tehlikelisi de bana kalırsa bu. Nedeni ise birazdan bahsedeceğimiz diğer her türlü nedeni çözmek elimizdeyken duygusal beslenme tuzağına düşmeyi engellemenin çoğu zaman zor olabiliyor oluşu. Bu nedenle eğer duygusal beslenme konusunda her şeye rağmen çözümsüzlük ve önlenemeyecek şekilde bir devamlılık söz konusuysa bir psikolog yardımına başvurmak gerekebiliyor.

GÜN BOYU DENGESİZ BESLENME

Pek tabii gün boyunca dengesiz beslenmenin ve sonucunda ortaya çıkan kan şekeri dengesizliklerinin gece vakti olunca intikamı acı olabiliyor. Özellikle de bol kalorili, şekerli, karbonhidrat bakımından zengin gıdalar bu esnada tercih edilmesi muhtemel olan en gözde alternatifler arasında yer alıyor. Bu durum sonucunda özellikle çikolatalar, börekler, cips, her türlü tatlı vb. bol kalorili ve karbonhidrat bakımından zengin yiyecek tüketimine bir yöneliş artabileceğinden kilolanma riski de artmış oluyor. Bu durumun önüne geçebilmek adına gün boyunca dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemi yine hayli ön plana çıkıyor…

YETERSİZ SU TÜKETİMİ

Susuzluk ve açlık sinyalleri benzeştiğinden çoğu zaman vücudumuzun esas ihtiyacı su tüketimi olabiliyorken kendimizi aç zannederek yiyecek tüketimine yönelebiliyoruz. Bu nedenle gece açlığı ya da gece atıştırma isteği tetiklendiği anda hemen gün içerisinde ne kadar su tüketmiş olduğumuzu sorgulamak gerekiyor.

AKŞAM YEMEĞİNİ EKSİK TÜKETME

Gün içerisinde beslenme programınızı gayet güzel ayarlamış fakat akşam yemeğinde eksik ya da yetersiz beslenmişseniz de gecenin ilerleyen saatlerinde yiyecek tüketme isteğiyle muhakkak ki karşılaşacaksınızdır. Akşam yemeğinde yetersiz beslenmeyi de genellikle daha hızlı bir şekilde kilo kaybetmeyi hedefleyenler kendilerince seçebiliyorlar. Tabii sonuç gece atıştırmalıklarına yansıyınca daha hızlı kilo verme hedefi de hayal olabiliyor ve tam aksine kişi kilo alımıyla karşılaşabiliyor. Bu nedenle siz siz olun akşam yemeğinizi de dengeli ve eksiksiz bir şekilde tüketmeye özen gösterin.

GÜN İÇERİSİNDE TATLI TÜKETİMİ

Gün içerisinde şekerli besinlere yönelmek kan şekeri dengesizliği oluşturabileceğinden akşamleyin atıştırma isteğiyle sonuçlanabiliyor. Bu da bu konuda dikkatli olmamız gereken hususlardan bir tanesi…

PROTEİN VE POSA BAKIMINDAN YETERSİZ BESLENME

Bir de gün içerisinde özellikle protein (özellikle et ve süt grubu) ve posa (özellikle sebze, tam tahıllar, baklagiller ve meyve grubu) bakımından yetersiz beslenme de erken açlığa sebebiyet verebileceğinden gece atıştırmalıklarını ciddi ölçüde tetikleyebiliyor. Kısacası gece atıştırma isteğinin de önüne geçmek yine dengeli beslenmekten geçiyor…

Hepimiz için güzelliklerle dolu bir gün olsun… Sevgi dolu haftalar…