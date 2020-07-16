“Geç kalınmış, bilimsel rapor”

Devrim DEMİR

Emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, Cumhurbaşkanlığına dün iletilen raporu değerlendirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Dizdarlı, hazırlanan raporun bilimsel olduğuna dikkati çekti, ancak rapor için geç kalındığına değindi.

Ara bölgede yapılan toplantılara ellerinde rapor olmadan katılmak zorunda kaldıklarını da ifade eden Dizdarlı, “Raporsuz toplantıya gitmek, silgisiz kalemsiz sınava katılmak gibi izlenim oluşturdu” dedi.

Raporun önceki gün eline geldiğini kaydeden Dizdarlı, incelediği raporun detaylarını YENİDÜZEN’le paylaştı.

Dizdarlı: “Komite ciddi çalışmalar yaptı”

Emekli Başhekim Doktor Bülent Dizdarlı, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin 2008 yılından bu yana aktif bir şekilde çalıştığını ve komitenin çok iyi işler yaptığını belirtti.

İki Toplum fertlerinin bir birlerine yaklaşmasının hayatların kolaylaştırılmasına neden olduğunu kaydeden Dizdarlı, 2008 yılından bu yana komiten değişmeyen tek üyesi olduğunu kaydetti. Zamanla bazı üyelerin kendiliğinden, bazılarının ise siyasi kanallar aracılığı değişildiğini ifade eden Dizdarlı, iki tarafında en kıdemli üyesi olmakla çalışmalarda aktif rol üstlendiğini söyledi.

“Liderler ilk kez eşlik etti”

Dizdarlı, süreçte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının inisiyatif alarak Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’i arayarak komitenin devreye sokulması ile salgın sürecinin başında Ledra Palace’de bir toplantı yapıldığını, ilk kez iki liderin de bu toplantıya katıldığını kaydetti. Toplantılar sürerken güneyin pandemi ile ilgili rapor sunduğunu ifade eden Dizdarlı, aynı raporun bizimde onlara sunulması istendi. İlk yapılan toplantıya rapor hazır olmadığı için raporsuz katıldıklarını kaydeden Dizdarlı,” Mayıs başında güneyden bize rapor sunulmasına rağmen biz ilk toplantıya raporsuz katıldık. Bizim ve tarafların incelemesi gereken rapor gelmediği için sayın Akıncıdan rica ettik Sağlık Bakanlığı’na resmi yazı yazılarak rapor talep edildi. Bakanlığın raporu verme niyeti olmadığını anladık, çareyi bir de Başbakan Tatar’a anlatma ihtiyacı duyduk. Randevu verip bizi Meclis’e çağırdılar, çok da iyi karşılandık.”

“Toplantıya yine raporsuz çıktık”

Dr. Bülent Dizdarlı, Başbakan Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Müsteşar Ali Çaygür’ün katıldığı bir toplantı yaptıklarını, sıkıntılarını dile getirdiklerini, Pilli’nin ise iki gün içinde raporu kitapçık halinde vereceğini söylediğini ancak ikinci toplantıya da raporsuz katılmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

İki Toplumlu Sağlık Komitesinin gerçekleştirdiği toplantıların önemine vurgu yapan Dizdarlı,”Bu toplantılar çok önemli, çünkü Birleşmiş Milletler bu toplantıları gözlüyor ve raporluyor. Biz iki kez söz verdiğiz halde, bu toplantılara raporsuz katıldık ve aciz duruma düştük. 12 yıllık üyeyim ilk kez böyle aciz bir duruma düştük bizim komite olarak her zaman bir üstünlük tarafımız oldu. Bu durum beni ve arkadaşlarımı çok rahatsız etti” dedi.

Raporun ellerine ulaşmadığı için yeniden sıkıştırdıkların kaydeden Dizdarlı, Sağlık Bakanlığının raporu hazırladığını öğrendiklerini ancak elinde tutarak vermediğini ifade etti.

Dizdarlı, “Raporun bize son dakika verilmesinin manası yoktu. Önceki gün yapılan toplantı bitiş saatinde rapor elimize ulaştı” dedi.

Dizdarlı: “Bize yakışan bir rapor oldu”

Hazırlanan raporun içeriğinde bazı noktaların soru alacak şekilde olduğuna dikkati çeken Dizdarlı, bilimsel bir rapor hazırlandığını kaydetti.

Dizdarlı, “Rapor güzel, içeriğinde rakamlar, bölgelere göre dağılımlar yaş ve hasta hikâyeleri ayrıntılı bir şekilde verildi. Bize yakışan bir rapor oldu. Bilimsel bir rapor eksiklikler var 1 Temmuz süreci ve sonrası bu kabul edilebilir raporlar sonradan eklenebilir. Güney bize 3 versiyon yolladı, onların raporu biraz daha epidemiyolojik bir rapor bizimki tıbbı yayın gibi. Ben açıkçası rapordan mutluyum ama verilmesinde geç kalındı.”

“Geç verilmesi puan kırıcı oldu”

Meclis kürsüsünde Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin birkaç saat içinde sunacağı raporun Cumhurbaşkanlığına sunulmamasının puan kırıcı olduğunu kaydeden Dizdarlı, “Cumhurbaşkanlığında diğer arkadaşlarımızla beraber raporu inceleyeceğiz. Ben Türkçe olarak hazırlanan versiyonunu inceledim, İngilizce versiyonu da incelendikten sonra güneydeki arkadaşlarımıza sunacağız. Ben görüşümü tamam diye verdim” dedi.