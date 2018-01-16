Gebzespor’dan Erencan’a teklif

K-Pet Süper Lig'de ilk devreyi lider Yenicami'nin 1 puan gerisinde 2'nci olarak tamamlayan Binatlı'nın oyuncusu Erencan Arslan'a Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'nden (BAL) teklif geldiği öğrenildi. Bölgesel Amatör Ligi 11'inci Grup ekiplerinden Gebzespor'un oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve oyuncuyla iletişime geçtiği bilgisi edinildi. Gebzespor yönetiminin oyuncudan olumlu yanıt almadığı da gelen bilgiler arasında. Alınan bilgiye göre, oyuncunun Gebzespor'a şu andaki kulübü Binatlı'da mutlu olduğunu ve sezon sonunda bu takımda şampiyonluk yaşamak istediği cevabını verdiği öğrenildi.

Bölgesel Amatör Ligi 11'inci Grup'ta mücadele eden Gebzespor, 14 maç sonunda 31 puanla lider konumunda bulunuyor.