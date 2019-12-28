Gazoz Büfe’nin paketçisi ve garsonu birbirine girdi, kavga kanlı bitti

Gazoz büfe’nin garsonu ve paketçisi arasında çıkan kavgada bıçak kullanan E.Ö tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, zanlının Yaralama - Vahim zarar, Kanunsuz bıçak taşıma, kavga suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27 Aralık 2019 tarihinde, saat 08.30 raddelerinde Lefkoşa'da Gazoz büfe isimli iş yeri içerisinde paketçi olarak çalışmakta olan Lefkoşa'da sakin E.Ö’nün kendisine omuz attığı gerekçesi ile garson olarak çalışan N.K ile kavga ettikleri esnada, kesici ve delici bir cisimle N.K’yi sol kolu ve karnından yaraladığını belirtti.

Polis, zanlının olay mahallinde tespit edilerek tutuklandığını, yaralanan N.K’nin tedavisinin de sürdüğünü ifade etti.

Alınacak ifadeler incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının bu aşamada için 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.