Gaziveren’de mandalin topladılar

Uluslararası Final Üniversitesi, öğrencileri, akademisyen ve idari personelin katılımıyla Lefke bölgesine gezi düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Gaziveren’e narenciye bahçelerine gidildi, ardından Soli Harabeleri ziyaret edildi, Yeşilırmak bölgesinde deniz kenarında yemek molası verildi hem de öğrenciler denizle iç içe keyifli dakikalar yaşadı.

“DOĞA İLE İÇ İÇE BİR GÜN”

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından, gerek üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sınav haftasının ardından stres atması, gerekse yabancı öğrencilerin KKTC’ni ve kültürünü daha iyi tanıması amacıyla, Gaziveren ve Yeşilırmak’a gezi düzenlendi. Gezinin ilk durağı olan Gaziveren’de mandalina bahçelerinde öğrenciler doğayla iç içe vakit geçirdi, mandalina toplama imkanı buldu. Ardından, gidilen Soli Harabeleri’nde öğrenciler bölgenin tarihi hakkında bilgi edindi. Dillirga Piknik Alanı’nda denizin hemen yanı başında yemeklerini yiyen öğrenciler geride kalan sınav haftasının stresini attı.