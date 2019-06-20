Gazimağusa Sahnesinde, Piyano Festivali Heyecanı

Ersin Kaşif

Sanat adına güzel bir gelişme ve proje. Kıbrıslı piyano eğitmeni Jale Derviş anısına yapılması ise festivali özel kılacak. Festival, 4-5-6 Temmuz tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek. Gazimağusa sahnesi heyecanla festivali beklemekte. Türkiyeli ünlü piyanist Gülsin Onay’ın isminin bu festivalin temel ismi olması ise festivale ayrı bir değer katmış. Ünlü piyanist festivalin açılışında bir de konser verecek.

NE AMAÇLANIYOR?

Gülsin Onay Piyano Festivali, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi’nin güzel bir işbirliğiyle, üç gün boyunca katılımcılara özel saatler yaşatacak. Özellikle her seviyeden piyanist katılımcıların ilgi gösterdiği festival için, geç kalmadan kayıt yaptırmak gerekiyor çünkü ilgi yoğun. İlk kez gerçekleştirilecek piyano festivali, Gazimağusa’nın kültürel yaşamına katkıda bulunması yanında, Kuzey Kıbrıs genelinde de bu katkıyı sağlayacak olmasıyla da önemli. Festivali düzenleyenler çok güzel anlatmışlar kendilerini; “Piyano eğitimi alan her yaştaki amatör piyanistlere sahneye çıkma fırsatı tanımak, çalıştıklarını sergilemek, diğer piyanistleri dinleyerek repertuar gelişimine katkı sağlamak ve aldığı eğitimin akademik ve sanatsal boyutu ile değerlendirilmesine olanak sağlamak amaçlanıyor”

ATÖLYE VE SEMİNER

Festivalde üç gün boyunca piyano özelinde atölyeler ve seminerler gerçekleşecek. Piyano dalında uzman kişiler bu etkinliklerde yer alacaklar. Festivalde, Kıbrıslı Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan ve Kıbrıslı Piyanist Arman Ratip de birer konser verecekler. Jale Derviş’in anısının da yaşatılacağı ferstivalde uzman eğitimciler de görev alıyorlar. Festivalin teknik boyutunda Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nden üç isim var. Otello Çoksesli Korosu şefleri Erkan Dağlı, Rana Uluçay ile birlikte yönetim kurulu üyesi Esra Uluçaylı organizasyonda başı çeken isimler.

Festival ile ilgili daha fazla bilgiye www.gulsinonaypiyanofestivali.com adresinden ulaşılabileceği gibi, piyanofestotello@gmail.com e-posta adresinden de başvuruda bulunabilirsiniz. Genç piyanistler bu festivali kaçırmayın. Adres müzik ekibi olarak bizler de bu güzel organizasyona başarılar diliyoruz.