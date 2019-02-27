Gazimağusa Meslek Lisesi’nde yangın

Gazimağusa Meslek Lisesi’nde bugün 13.00 sıralarında, lisenin birinci katında bulunan 30 numaralı sınıfta çalışır durumdaki klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre, yangın sonucu sınıftaki klima iç ünitesi, projeksiyon cihazı ve perdesi, tavan lambaları, iki duvar panosu, 7 sandalye, iki sıra, 3 pencereye ait perde ve korniş yandı.