Gaziköy'de yangın korkuttu

Gaziköy çöplük alanında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Rüzgarlı hava nedeniyle yangın etrafa yayılarak, kuru otlardan oluşan dağlık alan kısa sürede yayıldı.

Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını çok büyümeden etkisiz hale getirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Yangın bugün saat 13:30 sıralarında, Vadili -Yigitler köyleri arasında bulunan çöplük alandan başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Orman Dairesi personeli ve iş araçları, askerî personel, bölge halkı ve Vadili Belediyesine ait tanker müdahale etti. Çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre, yaklaşık 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan ekili arpa ve anız ile 3000 metrekarelik alanda bulunan akasya ve çam ağaçlarından oluşan genç fidanlar yanarak zarar görmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor"