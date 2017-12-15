Gaziköy’de ev yangını
Yangın sonucu evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi, çatı kısmı da kısmen zarar gördü.
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Gaziköy’de bugün saat 12.00 sıralarında, Münübe Ekmekçi’ye ait evde yangın çıktı, facianın eşiğinden dönüldü.
Yangının çamaşır makinesindeki elektrik kontağından çıkmasından şüpheleniliyor.
Yangın sonucu evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi, çatı kısmı da kısmen zarar gördü.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, soğutma çalışması ise halen sürüyor.
Mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi
Yangının çamaşır makinesinden kaynaklandığından şüpheleniliyor
Yangına Lefkoşa ve Ercan itfaiyeleri birlikte müdahale etti.
Fotoğraflar Didem Menteş
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