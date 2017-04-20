Gaziköy sıkı hazırlanıyor

Halit Dağ

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi ekiplerinden Gaziköy, liglerin başlamasına kısa süre kala teknik direktör Hüseyin Cantürk nezaretinde çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere 3 gün Lapta Gençlik Kampı’nda kamp yapan kırmızı beyazlı Mesarya temsilcisi, ligin ilk haftasında karşılaşacakları Alayköy maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Takımın başına geçtiğimiz hafta geçen teknik direktör Hüseyin Cantürk'ün takımı daha iyi tanıması içinde önem taşıyan kampta kadroya yeni katılan futbolcuların da uyum sorununu aştığı gözlemlendi.

Ligde zirveye hedefleyen Gaziköy, transfer döneminde Doğan Gözütok, Onur Şah, Halit Yiğitce, İlkay Yılmaz, Hüray Yılmaz, Mehmet Burçaklı ve Emre Karkutoglu gibi isimleri kadrosuna katarak iddialı bir kadro kurdu.