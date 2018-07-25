Gazeteler de gazeteciler de “ithal” olacak…

Ne olacak bu memleketin hali meallindeki sohbetleri severiz vesselam.

Kıbrıslıyı bilirsiniz, meselelerini çok konuşan ancak pek de adım atamayan bir toplumdur.

Sosyal medya, TV kanalları, gazeteler, ayaküstü sohbetler…

Hatta mangalın dumanı gözleri yakarken bile siyaset konuşulur, “nasıl gider durumlar” dile dökülür.

Meyhanede kafasını dağıtırken bile her duble arası bir konuda hararetli tartışmalar yaşanır, sonra buzlar eklenerek diğer dubleye- diğer konuya geçilir.

Yine öylesi bir sohbetteyiz.

Esnaf dostuma hızlı ve artan bir şekilde kendi sektöründe yeni dükkanlar açıldığını soruyorum.

Her geçen gün çoğalan bir “dükkan” popülasyonu var.

Diyor ki “Kaç para maaş alın Mert?”

-“.. TL…”

-“E o parayı bir dükkan açsan zaten kazanırsın. Hem özel sektörde patronun iki dudağı arasında olmaz kaderin. Kendi dükkanını istediğin saatte açar, istediğin saatte kapatırsın. Tatillerini kendin belirlersin. Yani işçi de sensin, patron da. Bu nedenle insanlar kendi iş yerlerini açmayı deniyor. Kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız. Ama denemek çok rastladığımız bir durum”

Aslında haklı!

Özel sektörde bitmek bilmeyen mesailerden tutun da az maaşa çok iş yaptırmaya kadar varan ciddi bir emek sömürüsü var.

Bu durum da haklı olarak insanları ya kamuya, ya da iş yeri açmaya itiyor.

İkisi de olmazsa zaten yurtdışına kaçmak da alternatiflerden birisi…

Haksız değil insanlar.

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Son 1 yılda kendi sektörümden örnek vermem gerekirse birçok gazeteci arkadaşım kamuda “sözleşmeli” olarak işe başladı.

Neden kaçtı bu insanlar meslekten?

Üstelik bizimkisi diğerinden çok daha mesleki tatmini olan bir iş.

Sebebi basit: Çok iş az para, hatta yatırılmayan sosyal yatırımlar!

Avrupa ülkelerinde bile haftalık çalışma saatlerinde adım adım indirime gidilirken Kıbrıs’ın kuzeyinde daha fazla iş, daha fazla mesai için baskı- hatta zorbalık yapan bir özel sektör var.

İşini iyi yapan iş insanlarını ayırıyorum elbette bu genellemeden.

İşçi olarak bu şartları tercih etmiyor musunuz?

İthal işçi-çalışan getirirler!

Olmadı kaçak çalıştırırlar!

Basın sektörü keza öyle!

Bakın TV ekranlarına, bakın gazetelere.

Ülkeye ‘öğrenci’ olarak gelen kimi yabancıların artık meslekte kalıcılaştığını, yerli insanımızın azaldığını göreceksiniz.

Bu, her sektörde mümkün, oranları değişse de…

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