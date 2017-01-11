Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Gönyeli Belediyesi ile imzaladığı protokol çerçevesinde İngilizce ve Yunanca dil kursları başlatıyor.

Kurslar, yapılacak seviye tespit sınavının ardından başlangıç ve orta düzey olmak üzere iki seviyede gerçekleştirilecek.

Hasan Özgüvenli tarafından verilecek İngilizce kursları Pazartesi akşamları 18.00-19.00 ve 19.00-20.00; Ali Temi tarafından verilecek Yunanca kursları ise Cuma akşamları 18.00-19.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde yer alacak olan kurslar Gazeteciler Birliği üyelerine ücretsiz olacak. Gazeteciler Birliği’ne üye olmayanlar da kurslara başvurabilecek.

Açıklamada, ilgilenen üyelerin 20 Ocak 2017 Cuma gününe kadar hangi kursa katılmak istediklerini Birlik Sekreteri’ne 2257796 veya 0533 846 0838 numaralı telefonlardan ulaşarak bildirmeleri istendi.