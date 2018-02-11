Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Junker, 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırılar ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Jean- Claude Junker’in açıklaması söyle:

“Eylemcilerin gazeteye karşı kullandığı şiddeti onaylamıyorum. Gazetecilere yapılan taciz ve tehditler ifade özgürlüğünün ihlali anlamı gelir.

Bu temel özgürlük Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi altında garanti altına alınmıştır.

Komisyon konuyu takip etmeye, uygun durumlara gündeme getirmeye ve iki toplumun arasındaki güveni teşvik etmekle birlikte ifade özgürlüğünün olağanüstü öneminin altını çizmeye devam edecektir.”