Gazetecilere test

Basın örgütlerinin öncülüğünde gazetecilere de Covid-19 testi yapıldı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testlere, gazeteciler belirli bir program dahilinde katıldı.



“Riskli meslek” grupları içerisinde yer alan ve salgın sürecince kamusal görev sürdüren gazeteciler böylece taramadan geçirilmiş oldu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Dev-İş, Basın-Sen, Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, KTAMS ve Haber Kameramanları Derneği’nin üyeleri testlere katıldı.

Öğle saatlerine kadar süren programda toplam 427 basın çalışana test yapılması hedefleniyordu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde gazeteciler ve basın çalışanlarına test yapma çalışmalarını yerinde takip etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pilli, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin 7 kişilik tarama ekibi tarafından gerçekleştirilen testler hakkında bilgi alıp, basın örgütlerinin temsilcileriyle sohbet etti.