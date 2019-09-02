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Gazeteciler "Hayalet Şehir"de
Gazeteciler "Hayalet Şehir"de
Kıbrıs’ta 1974’ten beri Türk askeri kontrolünde kapalı tutulan ve ‘Hayalet Kent’ olarak anılan Maraş’a (Varosha) yıllar sonra yeniden basın heyeti girdi
02 Eylül 2019 Pazartesi 13:50
İzlenme: 70
Etiketler :
MARAŞ
,
basın
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