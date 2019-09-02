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Gazeteciler "Hayalet Şehir"de

Kıbrıs’ta 1974’ten beri Türk askeri kontrolünde kapalı tutulan ve ‘Hayalet Kent’ olarak anılan Maraş’a (Varosha) yıllar sonra yeniden basın heyeti girdi
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