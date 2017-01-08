Gazeteciler Birliği yeni yılı kutladı

“Medya-2017 Buluşması” adı altında Oscar Resort Hotel’de yer alan gecede gazeteciler yeni yılı kutladı.

Yeni yıl balosuna Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangos başkanlığında 6 kişilik heyet de katıldı.

Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, gecede yaptığı konuşmada, basın özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Keyif alamadıkları bir yılı geride bıraktıklarını ve yine keyifsiz haberlerle başlayan bir yıla girildiğini kaydeden Özuslu, daha iyi ve etik değerlere uygun gazetecilik ve gazetecilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefiyle yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özuslu, geçtiğimiz günlerde Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’yle imzaladıkları işbirliği protokolü uyarınca gazetecilere ücretsiz İngilizce ve Rumca dil kursları düzenleneceğini hatırlattı ve yabancı dilin gazeteciler için önemine dikkat çekti.

Sami Özuslu, daha fazla dünyalı olabilmek ve özellikle Güney Kıbrıs’taki meslektaşlarıyla daha iyi iletişim için yabancı dil bilmek gerektiğini vurguladı.

Özuslu: “Basın Özgürlüğünün kısıtlamalarına izin vermeyeceğiz"

Basın özgürlüğü konusunda ülkede ve Türkiye’de yaşananlara karşı tavır koymaya devam edeceklerini belirten Özuslu, “Basın özgürlüğüne namusumuz diye bakıyoruz. Kısıtlanmasına asla izin vermeyeceğiz. Baskıya karşı mücadele edeceğiz. Bu anlamda örgütlülüğümüz de önemli” diye konuştu.

Özuslu konuşmasında, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yetkili organlarında görev alan ve hayatını kaybeden gazetecileri de andı.

Frangos:“Cenevre'deki uzlaşının haberlerini yazmaya hazır olalım"

Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangos da gecede yaptığı kısa konuşmada, içinde bulunulan günlerin ortak vatan için çok önemli olduğunu belirtti. Frangos, Cenevre’de bekledikleri sonuca ulaşılırsa daha mutlu bir ülkeye kavuşulacağını kaydederek “Cenevre’deki uzlaşının haberlerini yazmaya hazır olalım” dedi ve konuşmasını Türkçe olarak “İnşallah… Mutlu yıllar” diyerek tamamladı.

Piyango çekilişinin de yapıldığı Gazeteciler Birliği yeni yıl balosunda gazeteciler “Basın Özgürlüğü Hayatın Özgürlüğü” yazılı çerçevelerle anı fotoğrafı çektirdi. Gazeteciler, Latino Turko grubunun müzikleriyle eğlenip sohbet etme fırsatı buldu.