Gazeteciler Birliği Kompleksi açılıyor

Gazeteciler Birliği Kompleksi'nin açılışı 11 Temmuz Basın Günü’nde yapılıyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, tören Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak.

Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri’nin de verileceği törene tüm üyeler davet edildi.

Bu yılki etkinlikte program yapımcısı, yazar Hakan Çakmak’ın ölümü nedeniyle müzik olmayacağı belirtildi.



