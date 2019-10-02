Gazeteciler Birliği diksiyon kursu verecek
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, basın çalışanlarına yönelik diksiyon kursu düzenliyor.
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, basın çalışanlarına yönelik diksiyon kursu düzenliyor.
Birlikten verilen bilgiye göre, Kasım’da başlayacak kurslar Erol Atabek tarafından verilecek. Başvuruların gazetecilerbirligi@yahoo.com adresine en geç 15 Ekim’e kadar gönderilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, başvurularda uygun kurs saatlerinin de yazılması talep edildi.
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