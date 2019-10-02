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Gazeteciler Birliği diksiyon kursu verecek

Gazeteciler Birliği diksiyon kursu verecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, basın çalışanlarına yönelik diksiyon kursu düzenliyor.

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, basın çalışanlarına yönelik diksiyon kursu düzenliyor.

Birlikten verilen bilgiye göre, Kasım’da başlayacak kurslar Erol Atabek tarafından verilecek. Başvuruların gazetecilerbirligi@yahoo.com adresine en geç 15 Ekim’e kadar gönderilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, başvurularda uygun kurs saatlerinin de yazılması talep edildi.

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