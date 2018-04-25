Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Kıbrıs'ın kuzeyi bu yıl iki basamak gerileyerek, 77'nci sırada yer aldı. Kıbrıs Cumhuriyeti ise sıralamada 25'inci sırada kendine yer buldu.



Türkiye ise bu yıl iki basamak gerileyerek 180 ülke arasında 157’nci sıraya yerleşti.



Bugün yayınlanan raporda Türkiye’yi ‘gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi’ olarak niteleyen RSF, çok sayıda gazetecinin darbe girişiminin ardından bir yılı aşkın süre hapishanede kaldıktan sonra toplu davalarda birbiri ardına yargılanmaya başladığını belirtti.





Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ocak ayında, gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın serbest bırakılmasına karar vermesine rağmen alt mahkemelerin bu kararı uygulamamasının da aktarıldığı raporda, Türkiye için ‘hukukun egemenliği günümüzde sadece solmakta olan bir anı’ değerlendirmesi yapıldı.

Endekse göre, basın özgürlüğünün tek kötüleştiği ülke Türkiye değil. RSF’ye göre dünya genelinde gazetecilere ve basına karşı düşmanlık, özellikle siyasi liderlerin açık bir şekilde desteklemesiyle artıyor.



Raporda, “Siyasi liderlerin basına karşı düşmanlığı artık sadece Türkiye (iki basamak gerileyerek 157’nci sırada) ve Mısır (161’inci sırada) gibi otoriter ülkelerle sınırlı değil, ki bu iki ülkede ‘basın fobisi’ o kadar belirgin ki gazeteciler düzenli olarak terör suçlamasıyla karşılaşıyor ve iktidara bağlılık göstermeyenler keyfi olarak hapsediliyor” dendi.



Raporda birinciliği NORVEÇ aldı.



