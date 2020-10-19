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Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun dün akşam hayatını kaybetti.75 yaşındaki Coşkun bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

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Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun dün akşam hayatını kaybetti.

75 yaşındaki Coşkun bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Sözcü gazetesi Twitter üzerinden "Türk basınının usta ismi, gazetemizin yazarı Bekir Coşkun hayata gözlerini yumdu" paylaşımında bulundu.

Coşkun, 20 Ekim Salı günü öğle namazına müteakip Ankara'da Bilkent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Urfa'nın Tülmen Beldesi'nde toprağa verilecek.

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