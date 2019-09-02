GAZAPİZM'DEN KARANFİL

Gazapizm, 23 Mart 2019’da yaşadığı şehir İzmir’de, Tepecik Filarmoni Orkestrası ile birlikte verdiği konserde söylediği dört şarkıdan oluşan EP, “Karanfil”i piyasaya sürdü.

Ersin Kaşif

Türkçe rap müziğin en başarılı isimlerden Gazapizm, Tepecik Filarmoni Orkestrası’yla birlikte verdiği konserde seslendirdiği dört şarkısından oluşan “Karanfil” adlı EP’yi Universal Music Türkiye etiketiyle müzikseverle buluşturdu. Son dönemde rap müziğin yeniden gündeme gelmesindeki öncü isimlerden Gazapizm, 23 Mart 2019’da yaşadığı şehir İzmir’de, Tepecik Filarmoni Orkestrası ile birlikte verdiği konserde söylediği dört şarkıdan oluşan EP, “Karanfil”i piyasaya sürdü.

“Karanfil”i dijital platformlar üzerinden dinlemek veya satın almak için:

https://UMGTurkey.lnk.to/GazapizmKaranfil Canlı performansları YouTube üzerinden izlemek için ise işte adresler. https://www.youtube.com/channel/UCiov9a6J0hInNbX_5wRjx3Q

EP ve ‘Karanfil’

Albümde yer alan şarkılar:

•1. Bir Gün Her Şey

•2. Gece Sabahın

•3. İsminizi İstiyorlar

•4. Karanfil

“Gazapizm sokaktır!” sloganıyla anılan ve derdi olanların müziğini yaptığını söyleyen sanatçı, ilk şarkısını 2003 yılında yazdı. Bugüne kadar 6 albüm yayımlayan ve “Heyecanı Yok” adlı şarkısının “Çukur” dizisinde yer almasının ardından popülaritesini katlayan sanatçı, aynı dizi için Cem Adrian’la “Kalbim Çukurda” şarkısını da seslendirdi.

Şarkıları ve videolarıyla milyonlara ulaşan ve bu başarılarını GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri’nde “Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni” ve Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘Heyecanı Yok’ ile “En İyi Şarkı” ve başka birçok ödülle perçinleyen Gazapizm hakkında daha fazla bilgi almak için: Instagram: https://www.instagram.com/gazapizmanilacar Twitter: https://twitter.com/gazapizm Facebook: https://www.facebook.com/gazapizm

Tepecik Filarmoni Orkestrası Hakkında

Tepecik Filarmoni Orkestrası, İzmir'in en büyük Roman mahallesinde usta perküsyoncu Hamdi Akatay ve Roman gençler tarafından 6 yıl önce kuruldu. Alt grupla birlikte 35 kişinin bulunduğu orkestra, "İlle de Mozart olsun" projesiyle Mozart'ın senfonilerini Roman müziği ile yeniden yorumluyor.