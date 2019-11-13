Gaza zam bilmecesi

YENİDÜZEN ÖZEL

Tüp gaz tedarikçisi firmalar gaza zam kararı aldı. 60 TL’ye satılan 10 kg’luk tüp gazın 67 veya 68 TL’ye satılması için ortak anlayış birliğine varan gaz şirketleriyle hükümet arasında süren görüşmeler sonucunda farklı fiyatlar ortaya çıktı. Hükümet kanadı zammın düşük yansıtılması için girişim yaparken, 4 TL’lik bir artış önerdi. Bu öneriye karşın Jet Gaz ve Inter Gaz 66-67 TL’de ısrarcı oldu. Koop Gaz ise 5 TL’lik zamma onay vererek gazı 65 TL’ye satacaklarını bildirdi. Jet Gaz ve Inter Gaz ise 66-67 TL civarında direttiği öğrenildi. Konuyla ilgili daha net bilginin yarın açıklanması bekleniyor. Görüşmelerin bu gece boyunca süreceği öğrenildi.