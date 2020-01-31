Gaz silindiri ile ATM soyacaklardı

Kıbrıs’ın güneyinde, şüpheli bir nesne, Lefkoşa’nın Lakatamia bölgesindeki Makarios Caddesi’nin bu sabah trafiğe kapatılmasına neden oldu. Trafikte aksamalara sebep olan olayın altından hırsızlık girişimi çıktı.

Polis şüpheli nesnenin gaz silindiri olduğunu açıklarken, henüz belirlenemeyen kişilerin Kıbrıs Bankası’na ait bir ATM’yi patlatmaya çalıştığını aktardı. Cyprus Mail’in haberine göre, başarısız hırsızlık girişiminin ardından failler olay yerinden kaçtı.

Makarios Caddesi yeniden trafiğe açılırken, banka polis soruşturması için kapatıldı