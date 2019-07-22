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Gayri resmi görüşme 9 Ağustos'ta

Gayri resmi görüşme 9 Ağustos'ta

Kıbrıslı liderler  Mustafa Akıncı ile  Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü bir araya geliyor

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıslı liderler  Mustafa Akıncı ile  Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini açıkladı.

Burcu, görüşme yerinin ise BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın adaya dönüşünün ardından kendisiyle yapılacak istişare sonrasında kesinleşeceğini belirtti.

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