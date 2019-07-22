Gayri resmi görüşme 9 Ağustos'ta

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini açıkladı.

Burcu, görüşme yerinin ise BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın adaya dönüşünün ardından kendisiyle yapılacak istişare sonrasında kesinleşeceğini belirtti.