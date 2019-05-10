Gayretköy’de 20 mülteci tespit edildi

Gayretköy'de, bugün saat 19:00 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bir narenciye bahçesi içerisinde, Suriye uyruklu 20 mülteci tespit edildi. Bahse konu şahıslar ileri soruşturma için Güzelyurt Polis Müdürlüğüne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf: ARŞİV