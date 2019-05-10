Gayretköy’de 20 mülteci tespit edildi
Gayretköy'de, bugün saat 19:00 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bir narenciye bahçesi içerisinde, Suriye uyruklu 20 mülteci tespit edildi.
A+A-
Gayretköy'de, bugün saat 19:00 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bir narenciye bahçesi içerisinde, Suriye uyruklu 20 mülteci tespit edildi. Bahse konu şahıslar ileri soruşturma için Güzelyurt Polis Müdürlüğüne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: ARŞİV
Bu haber toplam 577 defa okunmuştur
Etiketler : Mülteci
Önceki ve Sonraki Haberler