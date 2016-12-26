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GAÜ’den ilk galibiyet

GAÜ’den ilk galibiyet

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde GAÜ deplasmanda MGA’yı yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı

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Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde 5.hafta karşılaşmasında ligin alt sıralarında yer alan iki ekip olan Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kozlarını paylaştı. MGA Arena’da oynanan karşılaşmayı GAÜ 85-74 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. GAÜ adına rakip potaya 28 sayı gönderen genç yıldız Berk Argın galibiyette önemli rol oynayarak hem maçın hem de takımının en skoreri olurken, Andi Shehv de 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. MGA takımında takımın yıldız ismi Jordan Bedford’un 27 sayısı takımının galip gelmesi için yeterli olmadı.

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MGA 74-85 GAÜ

 

SALON: MGA Arena

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Salih Işık

MGA: Jordan Bedford (27), Mert Aksu (15), Görkem Akdur (4), Hasan Kasap (8), Hasan Debeş, Barış İnan, Uğur Kaya (6), Emir Aksaoğlu (3), Timur Rustamov, Andre Brown (8), Çetin Pırlanta

GAÜ: Emre Çetinarslan (14), Batuhan Asil (3), Can Yöncü, Andi Shehv (18), Alpay Şerbetçioğlu (15), Zimovski Evgheni (2), Berk Karabetça, Tüzmen Batuhan, Tekul Mehmet, Berk Argın (28), Arif İleli (4), Tuğberk Aybars (1)

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VAKIFLAR BANKASI BASKETBOL LİGİ

TAKIMLAR                          O            G            M           A             Y             Av.         P

1.YDÜ                                 5             5             -              439         340         99          10

2.LAÜ                                 5             2             3             392         408         -16           7

3.Koop                                4             2             2             335         306         29            6

4.Girne Üni.                         4             2             2             301         292         9              6

5.Mapfree                            4             2             2             341         342         -1              6

6.MGA                                4             1             3             283         327         -44             5

7.GAÜ                                4             1             3             279         355         -76              5

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