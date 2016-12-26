Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde 5.hafta karşılaşmasında ligin alt sıralarında yer alan iki ekip olan Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kozlarını paylaştı. MGA Arena’da oynanan karşılaşmayı GAÜ 85-74 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. GAÜ adına rakip potaya 28 sayı gönderen genç yıldız Berk Argın galibiyette önemli rol oynayarak hem maçın hem de takımının en skoreri olurken, Andi Shehv de 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. MGA takımında takımın yıldız ismi Jordan Bedford’un 27 sayısı takımının galip gelmesi için yeterli olmadı.

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MGA 74-85 GAÜ

SALON: MGA Arena

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Salih Işık

MGA: Jordan Bedford (27), Mert Aksu (15), Görkem Akdur (4), Hasan Kasap (8), Hasan Debeş, Barış İnan, Uğur Kaya (6), Emir Aksaoğlu (3), Timur Rustamov, Andre Brown (8), Çetin Pırlanta

GAÜ: Emre Çetinarslan (14), Batuhan Asil (3), Can Yöncü, Andi Shehv (18), Alpay Şerbetçioğlu (15), Zimovski Evgheni (2), Berk Karabetça, Tüzmen Batuhan, Tekul Mehmet, Berk Argın (28), Arif İleli (4), Tuğberk Aybars (1)

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VAKIFLAR BANKASI BASKETBOL LİGİ

TAKIMLAR O G M A Y Av. P

1.YDÜ 5 5 - 439 340 99 10

2.LAÜ 5 2 3 392 408 -16 7

3.Koop 4 2 2 335 306 29 6

4.Girne Üni. 4 2 2 301 292 9 6

5.Mapfree 4 2 2 341 342 -1 6

6.MGA 4 1 3 283 327 -44 5

7.GAÜ 4 1 3 279 355 -76 5