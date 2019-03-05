GAÜ'deki yangın kontrol altında

Girne Amerikan Üniversitesi içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, yangın binanın dördüncü katında meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada yangın bu sabah saat 09:15'de Girne Amerikan Üniversitesinin, Milenyum binasının dördüncü katında bulunan bir ofiste çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtildi.

Yangına Girne İtafiye Şubesi'nden 3 araç müdahale ederken, Lefkoşa'dan da 1 itfaiye aracı yardıma gitti.

Yangın kontrol altına alındı

YENİDÜZEN'in olay yerinden edindiği bilgiye göre, GAÜ genel sekreteri, yangının GAÜ Kurucu Rekötürü Serhat Akpınar'a ait ofiste çıktığını, odanın içinde bulunan personelin anında tahliye edildiğini söyledi.

GAÜ medya görevlileri, gerekli açıklamanın ilerleyen saatlerde inceleme raporu bittikten sonra yapılacağını belirterek, "Olayda kimse yaralanmadı. Yangın bir oda dışında bir mekana da yayılmadı. Kütüphaneye yayılma riski vardı ancak yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Binadaki güvenlik önlemi açısından, bugün yapılacak tüm derslerin iptal edildiği bildirildi.