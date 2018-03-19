GAÜ'de tiyatro günleri başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü tarafından düzenlenen GAÜ 5. Tiyatro Günleri, yarın, “İki Efendinin Uşağı” oyunu ile başlıyor.

“Ustalar” başlığı altında 4 Nisan’a kadar devam edecek GAÜ 5’inci Tiyatro Günleri’nin ilk oyunu, GAÜ Spectrum’da Saat: 20.00’de başlayacak ve Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

22 Mart Perşembe günü “Titanik Orkestrası”, 27 Mart Salı günü “Şahane Düğün”, 28 Mart Çarşamba günü “Aşk Halleri”, 30 Mart Cuma günü “Bir Zamanlar Gazinoda”, 2 Nisan Pazartesi günü “Benim Adım Feuerbach”, 3 Nisan Salı günü “Sanat” ve 4 Nisan Çarşamba günü ise “Beyaz” adlı oyunlar var.

GAÜ 5’inci Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunları için biletler; Lefkoşa Kasap Döner’den, GAÜ PitStop’tan, Berberoğlu Kitapevi’nden ve Akpınar Pastahanelerinden temin edilebilecek.

Konuyla ilgili detaylı bilginin 0(392) 650 2000 dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr adresi ve gaupr@gau.edu.tr adresinden alınabileceği belirtildi.

Bilet fiyatlarının; öğrenci 10 TL, tam ise 25 TL olduğu kaydedildi.