GAÜ’de giriş ve burs sınav başvuruları 1 Mart- 29 Haziran’da

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) 2017 kıtalararası giriş ve burs sınavı başvuruları, 1 Mart - 29 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, giriş ve burs sınav başvuruları liseler veya GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan şahsen yapılabilecek ve başvuru için 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, 50 TL sınav harcı ve sınav başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulması gerekecek.

KKTC Liselerinden mezun öğrenci adayları yükseköğretim hayatları boyunca kesintisiz 7 yıl özel burs, sınav sonucu yapılacak sıralamada 250’şer kişiye yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 burs verilecek.

2017 Kıtalararası Burs Sınavı iki tür sınav formatından oluşacak. Birinci sınav modelinde; liselerde Türkçe eğitim modelinde eğitim öğretim gören adaylar YGS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olacak.

Sınav kitapçığında 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplamda 160 soru bulunacak.

Diğer sınav modeli ise kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacak.

Adaylar alanlarına göre Arts veya Science kitapçığını seçme hakkı yanında Türkçe YGS formatlı sınav kitapçığını da seçebilecek.

İngilizce sınav kitapçıklarında 160 soru bulunacak ve sınav süresi 160 dakika olacak.

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek, sınav puanı hesaplamasında doğru sayısına göre puanlama yapılacak.

2017-2018 Akademik yılı Güz dönemi kayıtları için programlanan burs ve yerleştirme sınavı; 29 Haziran saat 10:00'da GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Adaylar sınav günü en geç saat 09.30'da sınav merkezinde hazır bulunacak ve sınav giriş kartı ile kimliklerini yanlarında bulunduracaklar.

Burs ve yerleştirme sınavı sonuçları; 3 Temmuz’da adayların başvuru formlarında belirtmiş olduğu telefon numaralarına GAÜ yetkilileri tarafından tebliğ edilecek.

GAÜ Senatosu’nun 2012 yılında aldığı karar doğrultusunda; lise eğitimini KKTC' de tamamlayan TC uyruklu öğrenciler, KKTC uyruklu öğrenciler gibi burs sınavına katılabilecek ve aynı burs ve eğitim harçlarından faydalanabilecek.

TC vatandaşı adayları KKTC Burs ve Yerleştirme Sınavı’ndan kazandıkları burslardan faydalanmaları için, ÖSYM' nin yapmış olduğu YGS-LYS sınavları sonucunda burssuz bir programa yerleşmesi gerekecek.

Burs ve Giriş Sınavı ile ilgili detaylı bilgiye, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile www.gau.edu.tr adresi veya kayıt@gau.edu.tr e-posta adresi ile 650 20 00 (dahili: 1185-1179-1221-1198) no’lu telefon numaralarından ulaşılabilecek.

Giriş ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda burslu veya burssuz kayıt yaptıran öğrenciler; GAÜ İngiltere Canterbury, Hong Kong, Washinghton, Sri Lanka ve Moldova kampüslerinde eğitimlerine devam etme hakkı kazanacak.

GAÜ kıtalararası kampüsleri hakkında ayrıntılı bilgi; http://www.gau.edu.tr/kurumsal/uluslararasi_kampusler adresinden alınabilecek.

