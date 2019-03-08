'GAÜ yangını' açıklaması: Araçlar eski değil

Girne’de GAÜ’ye ait bir binanın dördüncü katında meydana gelen yangınla gündeme taşınan “yüksek katlı binalar ve güvenlik” konusuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan açıklama geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “GAÜ’deki yangına merdiveni olmayan eski bir itfaiye aracı ile müdahale edildiği ve itfaiyenin yetersiz kaldığı yönünde iddialar”a yanıt verildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı, araçların yeni ve tam donanımlı olduğu belirtilerek, yangının üçüncü katta olmasının öğrenilmesi üzerine Lefkoşa İtfaiye Şubesinde bulunan hidrolik merdivenli itfaiye aracının hemen yola çıktığı ifade edildi.

İhbarın yapılmasının ardından kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin süratli bir şekilde yangına müdahale ettiği belirtilirken, soğutma çalışmaların zamanında başladığı ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan, Kıbrıs Postası köşe yazarı Levent Özadam’a itafen yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, (dün) Kıbrıs Postasında sizin köşenizde “GAÜ Yangını ve Düşündürdükleri” başlığı ile kaleme alınan yazıda, 05.03.2019 tarihinde, Girne Amerikan Üniversitesinin milenyum binasının üçüncü katındaki çalışma ofisinde başlayan yangına, merdiveni olmayan eski bir itfaye aracı ile müdahale edildiği ve yangına müdahalede itfaiyenin yetersiz kaldığı yönünde iddialar yer almaktadır.

“Yangın ihbarının Girne İtfaiye Şubesine saat 09:25’de gelmesi üzerine olay yerine tam donanımlı (arazöz) iki adet itfaiye aracı, ardından da su takviyesi yapmak üzere bir adet tanker olay yerine intikal etmiştir. Yangın yerine kısa zamanda ulaşan ekiplerimiz, en kısa sürede yangına müdahale etmişler ve saat 09:55 sıralarında yangını tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlanmıştır.

Öte yandan olay yerine Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve askeri birliğe ait itfaiye araçları gelmiş ancak yangın kontrol altına alındığından dolayı herhangi bir müdahalede bulunmamışlardır.

Olay yerine giden aracın eski olduğu ve merdiveni olmadığı, merdivenin ise başka van bir araçla olay yerine getirildiği iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır.

Olay yerine giden itfaiye araçlarının birisi 2007 diğeri ise 2013 yılında Polis Teşkilatına alınmış tam donanımlı (merdiven dahil tüm aksamları tam) arazözler olup, iddia edildiği gibi eski araçlar değildirler.

Yangının üçüncü katta olmasının öğrenilmesi üzerine Lefkoşa İtfaiye Şubesinde bulunan hidrolik merdivenli itfaiye aracı yola çıkarılmış ancak yangının kısa sürede kontrol altına alınmasından dolayı araç geri döndürülmüştür.

Yine olay yerinde itfaiyecilerin hortumu iple bağlayıp yukarı çekmeleri ve yangına müdahale etme şekilleri ayrı bir eleştiri konusu olmuştur. Yangının yüksek binalarda olaması durumunda, suyun oluşturacağı basınç ve ağırlığı göz önüne bulundurularak itfaiyeciyi aşağıya doğru çekme ihtimali üzerine hortumun sabitlenmesi yangın söndürmede emniyet amaçlı olarak kullanılan bir tekniktir.

Söz konusu binada çalışanlar yangına ilk müdahaleyi yapmışlar ancak söndürmeyi başaramayacaklarını anlayınca binanın merdivenlerini kullanarak bina dışına çıkmışlardır....”