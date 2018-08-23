GAÜ, özel yetenek sınavları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan, Grafik Tasarım, Plastik Sanatlar, Antrenörlük ve BESYO bölümleri için özel yetenek sınavları devam ediyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fükültesi bünyesinde bulunan Grafik Tasarım ve Plastik Sanatlar bölümlerinin özel yetenek sınavlarına, Türkiye’nin 52 noktasında bulunan Temsilcilik ve Ofislerden girilebileceği belirtildi. Yetenek sınavına başvurmak isteyen adayların, 2018 TYT puanından herhangi birinden en az 150 puan almış olması gerekmekteği, sınav başvurusu için ise, yanlarında 2018 TYT Puan Belgesi, Lise Diploması Fotokobisi; mezuniyet belgesi veya Lisesinden alacağı öğrenci belgesi ile Nufus cüzdanı fotokobilerinin olması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük bölümleri için özel yetenek sınavlarının GAÜ Kıbrıs yerleşkesinde devam ettiği, her Perşembe gerçekleşmeye devam edeceği vurgulanırken, başvuru için istenilen belgelerin; Başvuru formu (kayıt esnasında matbu olarak verilecektir.), 2018 TYT sınav sonuç belgesinin fotokopisi, Diploma fotokopisi, Nüfus cüzdanının fotokopisi ve 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf olduğu söylendi.

Başvuru koşulları, gereken belgeler, bölümler hakkında detaylı bilgi ve merak edilen konular ile iligli detaylı bilgiye aday.gau.edu.tr web adresinden veya 0 850 650 2000 numaralı telefondan ulaşılabileceği bildirildi.