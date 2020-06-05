GAÜ master ve doktora programlarına son başvuru 6 Temmuz

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 35. yılı dolayısıyla “mezunlarına ve KKTC'ye özel” açtığı master ve doktora programlarına son başvuru tarihinin 6 Temmuz olduğunu bildirdi.

GAÜ’den yapılan açıklamada, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 master ve 15 doktora programı için dönem farketmeksizin mezunlarına, KKTC vatandaşlarına, TSK ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis, şehit ve gazi çocukları ile elçilik mensupları ve eşlerine özel fırsat sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, aday öğrencilerin www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adreslerinden ayrıntılı bilgi alınabileceği, başvuru işlemlerinin ise bilgi@gau.edu.tr mail adresi üzerinden yürütülebileceği bildirildi.