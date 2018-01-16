GAÜ, Koop’u devirdi: 67-65

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde ikinci devre dün akşam oynanan Girne Amerikan Üniversitesi – Koopspor karşılaşması ile başladı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alan mücadelede gülen taraf 67-65’lik skorla GAÜ oldu. Cuma günü ilk yarının son maçında YDÜ’ye ilk mağlubiyetini yaşatan Koopspor, Kadri Alagöz yönetiminde ilk karşılaşmasını oynayan GAÜ’ye mağlup olmaktan kurtulamadı. Bu skorla GAÜ ligdeki ilk galibiyetini hanesine yazdırırken ligdeki üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Lane ve Glomazic ön plana çıktı

Karşılaşmanın periyotları 18-11, 35-33, 57-48 ve 67-65 şeklinde sonlandı. GAÜ’den Kimani Lane kaydettiği 26 sayı ile takımının ve karşılaşmanın en skorer ismi oldu. GAÜ adına Gordon Glomazic skora 16 sayı ile katkı yaptı. Koop’tan Kambala 17 sayı ile takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olurken Kercem İnancı’nın 15 sayısı galip gelmek için yeterli olmadı.

SALON: Ertuğrul Apakan

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Deniz Orhunöz, Burak Pehlivan

GAÜ: Batuhan Tüzmen (6), Mehmet Tekyıl, Kutay Fidansoy, Kimani Lane (26), Gordon Glomazic (16), İbrahim Cansız, Alpay Şerbetçioğlu (10), Uraz Şentürk, Berk Karabetça, Sarp Güngör (2), Arif İleli (7), Emre Çetinaslan

KOOP: Kercem İnancı (15), Kemal Taşçı (11), Kaspars Kambala (17), Mehmet Köroğlu, Kaan Sütcü, Vedat Kayapınar (4), Andım Eryılmazlar, Joel Kindred (8), Berk Akçanba, Derek Williams (10), Vedat Kaner, Tuğberk Aybars

PERİYOTLAR: 18-11, 35-33 (17-21), 57-48 (22-15), 67-65 (10-18)