GAÜ galibiyetle başladı

B Grubu’nda Girne Amerikan Üniversitesi ilk karşılaşmasında Rusya’nın Krylia Barsa takımı karşısında maça iyi başlayan temsilcimiz devreyi 33-20 önde bitirdi.

İkinci yarıda Rus temsilcisi takımımıza yanaşsa da Girne Amerikan Üniversitesi maçı 65-59 kazanarak organizasyona iyi bir başlangıç yaptı. Engellilerimizin karşılaşmasını Türkiye’nin Fransa Başkonsolosu Özgür Çakar da izleyerek destek verdi.

İkinci maç bu gece

Elemelerde Cumartesi Girne Amerikan Üniversitesi, Fransa’nın Meylan Grenoble ve İsviçre’den Les Aigles ile karşılaşacak.

Öte yandan Euroleague 3’te A Grubu’nda Polonya’da mücadele eden yer alan bir diğer takım olan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ise Paraduble takımını 111-29 mağlup etti.

Sarı lacivertli ekipte sporcumuz İbrahim Yavuz da forma giydi.