GAÜ devreye galibiyetle başladı: 75-52

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Süper Lig’in ikinci devre ilk haftası dün akşam Girne Amerikan Üniversitesi ile Soyerspor arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi GAÜ 75-52’lik skorla kazanarak devreye galibiyetle başladı. 21-8, 42-21, 59-39 ve 75-52’lik periyotlar sonunda GAÜ galibiyete ulaşırken Girne ekibi adına 21 sayı kaydeden Emre Çetinarslan maçın en skorer oyuncusu oldu.

SALON: E. Apakan Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakcı, Tugay Yazgan, Bahar Mevlit

GAÜ: Can Galatyalı, Mehmet Tekyıl, Çağakan Kılıç (19), Erdem Tiryakioğlu, Atilla Topaloğlu (4), Mustafa Çetin, Tufan Akansoy, Uraz Şentürk (2), Bert Beyaz (6), Halit Çeliktaşlılar (7), Emre Çetinarslan (21), Batuhan Tüzmen (16)

SOYER: Çağın Arıkan (5), Joshua Maton (3), Celal Özkızan, İsa Kalkan, Michael Elekpa (11), Atahan Yalçın (3), Abasi Glorie (6), Behiç Akçın (10), Mustafa Öksüzoğluları (4), Franck Jonathan (2), Ümit Yustomur (6), Hasan Gündüz (2)

PERİYOTLAR: 21-8, 42-21, 59-39, 75-52