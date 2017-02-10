GAÜ Çetinkaya’nın itirazı reddedildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu belirli konular üzerinde görüşmelerini gerçekleştirip kararını açıkladı. KTFF’den yapılan resmi açıklamada, GAÜ Çetinkaya ile Mağusa Türk Gücü maçında forma giyen Mehmet Gürlü ile ilgili itiraz da değerlendirildi. Genel Sekreter Enver Baturalp imzasıyla yayınlanan kararda Mehmet Gürlü’nün söz konusu maçta oynamasında sakınca olmadığı gerekçe gösterilerek GAÜ Çetinkaya’nın itirazının reddedildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

GAÜ Çetinkaya TSK’nın 07/02/2017 tarihinde yapmış olduğu Mağusa Türk Gücü futbolcusu 100598 lisans numaralı Mehmet Gürlü ile ilgili itiraz dilekçesi görüşülmüş olup; ilgili futbolcunun 2016-2017 Sezonunda, takımının hem Süper Lig "A" takımı hem de A2 takımında KTFF tarafından düzenlenecek olan resmi müsabakalarda görev alabilme ve/veya oynayabilme şansına haiz bir futbolcu olduğu görülmektedir.

Bahse konu futbolcu, 30/12/2016 tarihinde oynanan Mağusa TG–Lefke TSK maçında kırmızı kart görmüş olduğu cihetle, KTFF Disiplin Kurulu tarafından ilgili karşılaşmada gördüğü ihraçtan dolayı 2 resmi müsabakadan men cezası almıştır.

KTFF, ilgili futbolcunun ceza aldığı günden sonra daha önceden ertelenen resmi müsabakaları oynatma kararı almıştı. Bu müsabakalar talimatlarda belirtilen hüküm ve yetki nezdinde oynatmıştır.

Hiç şüphesiz ki; ilgili futbolcunun lisanslı bulunduğu kulübün önceden ertelenen iki resmi müsabakası A2 Süper Lig Küçük Kaymaklı TSK–Mağusa TG 14/01/2017 tarihinde ve A2 Süper Lig Mağusa TG–Lefke TSK 21/01/2017 tarihinde oynatılmıştır.

İlgili futbolcunun kulüp temsilcisi, 14/01/2017 oynanan A2 Süper Lig Küçük Kaymaklı TSK–Mağusa TG erteleme müsabakası öncesi, KTFF’yi arayarak ilgili futbolcunun oynayıp oynayamayacağını sorgulamış ve federasyonumuz tarafından A2 yaş kategorisinde oynayabileceği hakkına sahip bir futbolcu olduğundan dolayı ve Disiplin Kurulu tarafından 05.01.2017 tarih ve DK-15/2016-2017 sayılı kararı ile ilgili futbolcuya verilen 2 maçtan men cezası olduğu nedeniyle, hem 14/01/2017 tarihinde Küçük Kaymaklı TSK-Mağusa TG A2 Süper Lig, hem de 21/01/2017 tarihinde Mağusa TG-Lefke TSK A2 Süper Lig maçlarında oynayamayacağı ve sonraki maçlarda oynayabileceği federasyon tarafından kulüp yetkililerine iletilmiştir.

Yine, 28/01/2017 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig Mağusa TG-GAÜ Çetinkaya TSK karşılaşması öncesi, federasyonumuz aranmış ve yine, ilgili kulüp 100598 lisans numaralı Mehmet Gürlü'nün cezasını tamamlayıp tamamlamadığını federasyonumuza sormuş ve kulüp yetkililerine cevaben de konu futbolcunun almış olduğu cezaları tamamladığı ve/veya infaz ettiğinden dolayı, kulübün her hangi bir kategorideki ilk resmi müsabakadan itibaren (28.01.2017 tarihiyle birlikte) oynatılabileceği belirtilmiştir.