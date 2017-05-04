GAÜ Çetinkaya atağa kalktı

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan GAÜ Çetinkaya takımında hareketlilik yaşanıyor. Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Ozanköy’ün takımın başına getirmek için temasa geçtiği Turan Altay konusunda, Altay’ın bu kulübe “1 buçuk yıllık sözleşmem var. Önümüzdeki sezon GAÜ Çetinkaya’da devam edeceğim.” yanıtını verdiği iddia edildi.

Listenin başında Fırat ve Halil var

Deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda kadroya takviye çalışmalarını sürdüren GAÜ Çetinkaya’da transfer için de listenin başında Cihangir’in yıldızları Halil Turan ve Fırat Ersalan olduğu öğrenildi.

Barine Eko dönüyor

Sarı kırmızılı ekipte sezonun ilk devresinde müthiş bir performans sergileyen ve devre arasında takımdan ayrılan Barine Eko’nun da takıma döneceği öğrenildi. Yıldız oyuncu ile görüşen GAÜ Çetinkaya yöneticilerinin oyuncuyu ikna ettiği ve önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Kağan ve Deniz için Esentepe ile prensip anlaşmasına varıldı

Ayrıca daha önce Merit Alsancak Yeşilova ile anlaştığı iddia edilen Kağan Görneçli ve Deniz Kibar ile de GAÜ Çetinkaya ile Esentepe’nin bundan 1 ay önce prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Kiralıklar takıma dönecek

Bu sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Serhan Önet, Doğukan Demirman, Zeki Çetinkol, Kpah Sherman, Lawal Murtadah ve Menteş Mertkaya’nın takıma döneceği öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar Ozanköy’ün Serhan Önet için kendilerine ulaştığını, ancak Serhan için “satılık değil” yanıtı verdikleri iddia edildi. Yabancı oyuncu konusunda şu anda takımda bulunan Faye Baptiste’nin takımda kalacağı öğrenilirken farklı oyuncular için de temasların sürdüğü belirtildi.