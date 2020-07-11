GAÜ bursu için son başvuru tarihi 17 Temmuz

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), KKTC, liseyi ülkemizde okuyan TC ve 3. dünya ülkesi vatandaşlara sunduğu burs olanağı için başvuru ve kayıtlar 17 Temmuz’da sona eriyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ön başvuru koşulu ile sınavsız yüzde 90 burslu eğitim alma fırsatı hukuk, eczacılık ve pilotaj bölümleri dışında tüm bölümlerde geçerli olacak.

Açıklamada, aday öğrencilerin 17 Temmuz Cuma gününe kadar www.gau.edu.tr/kibrisaday/page/basvuru-formu web sitesinden online başvuruda bulunarak ön kayıt yaptırması gerektiği belirtildi.