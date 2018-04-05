GAÜ 5. Tiyatro Günleri, “Beyaz” oyunu ile sona erdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından bu yıl 5.’si gerçekleşen, ASEL Group işbirliğinde ki GAÜ 5. Tiyatro Günleri, dün gerçekleşen “Beyaz” oyunu ile sona erdi.

GAÜ’nün bu yıl 5’insini düzenlediği, Citroen, TeknoGold ve Mitsubishi Ana Sponsorluğunda ki Tiyatro günlerinin Konaklama Sponsorluğunu, Le Chateau Lambousa Hotel, İletişim Sponsorluğunu Telsim’in, Bronz Sponsorluğunu Berberoğlu Kitapevi, Medya Sponsorluğunu ise, Energy Türk Fm’in üstlendiği, Tiyatro Günleri, Ünlü Sanatçı Deniz Çakır ve Derya Alabora’nın üstün erforması ile sergilediği “Beyaz” oyunu ile sonaerdi.

GAÜ 5. Tiyatro Günleri Kapsamında; Zuhal Olcay, Burak Sergen, Deniz Çakır, Derya Alabora, Selçuk Yöntem, Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal,Cihan Ünal, Can Gürzalp ve Mutlu Güney gibi usta oyuncular sahne aldı.

GAÜ 5. Tiyatro Günleri’nin final oyunun ardından, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar Tarafından, Asel Group Adına Taşkın Ureli, Telsim Adına Sevim Beşok, Le Chateau Lambousa Hotel adına, Şafak Pehlivan, Energy Türk Fm adına, Bayaram Sözüdoğru ve GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Leven Suner’e teşekkür plaketlerini takdim etti.

Oyun hakkında açıklama yapan Derya Alabora,

““Beyaz” bir Fransız oyunu Emanuel Mari tarafından yazılmış anneleri ölmek üzere olan iki kardeşin hesaplaşmasını anlatıyor. Benim oyunculuğa bakışım aslında hem tiyatroda hem sinemada. Artık sinema dünyanın her yerinde çok gerçek karakterler üzerine kuruluyor. Birşey yapıyorsak o duyguyu derinlemesine yaşamak çok önemli. Benim oyuncu olmak isteyenlere tavsiyem bir karakteri canlandırırken o karakterin ruhunu içinde yaşamaları” dedi.

Deniz Çakır ise açıklamasında;

“Yaptığın işle beraber sevilmek çok güzel bir duygu. Kıbrıs’ı çok seviyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. Ben oyunculuğu, işimi severek yapıyorum. Sahnede kendimi çok iyi hissediyorum. Seyirciyi karşımızda gördüğümüzde heyecanlanıyoruz. “Beyaz” oyununun bir şiiri var, bir dili var. Kolay bir oyun değil. Gergin anlar var biraz oyunun içinde ama bu tarz oyunları Derya Alabora ile beraber seviyoruz biz. Tiyatro mesaj vermek için yapılmaz ama seyirci oyunu izlediğinde seyirciyi düşündürebilmeli” dedi.

Gecenin sonunda, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve ailesi, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, sanatçılar ve sponsorlar ile birlikte anı fotoğrafı çekildi.