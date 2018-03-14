Gastronomi öğrencilerinden, uluslararası yarışmada 10 madalya

TAŞED (Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu), WACS (World Association of Chefs Societies) işbirliği ile 16.’sı düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında, Türk aşçıları , dünya aşçları ile İstanbul’da biraraya geldi.

30 ülkeden 450 ‘si yabancı olmak üzere toplam 2100 aşçı’nın 75 kategoride yarıştığı ve 25’i yabancı olmak üzere 100 jüri üyesinin katıldığı Mutfak Günlerini, yaklaşık 30.000 kişi ziyaret etti.

Bireysel yarışmalar yanında ekip yarışmalarının da yer aldığı TÜYAP bünyesinde, aşçılar kıyasıya mücadele verirken, GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri 8 farklı katagoride toplamda 10 madalya almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden yapılan açıklamda, öğrencilerin farklı kategorilerde katılmış oldukları yarışmalarda başarı göstererek çeşitli ödüller kazandıkları ifade edildi. GAÜ öğrencilerinin göstermiş oldukları performansdan dolayı, GAÜ ve bölüm adına büyük gurur ve sevinç yaşandığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerin disiplinli çalışmaları, bilgi, becerileri ve yaratıcılıkları ve de sergilemiş oldukları öz güvenin, kendilerini başarıya ve ödüle götüren faktörler olduğu vurgulandı.

Sekiz kategoride yarışan GAÜ öğrencileri toplamda, 1 Altın, 6 Gümüş ve 3 Bronz madalya kazandıkları ifade edilen açıklamada, öğrencilerin bu tip yarışmalara katılmalarının, öz güvenlerinin güçlendirdiğini, dünyadaki diğer genç ve usta aşçılarla biraraya gelmelerini, kendilerini geliştirmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağladığı vurgulandı.