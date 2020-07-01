Garson, ‘kendisine yemek yapmayan aşçıya saldırdı’

Girne’de garson olarak çalışmakta olan zanlı Ü.C, ‘kendisine yemek yapmadığı için tartıştığı aşçıyı yaraladığı’ gerekçesiyle tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Çamlıbelli, 30 Haziran 2020 tarihinde Girne’de üzerinde faaliyet gösteren Hellim Cafe Restorant isimli işletmenin mutfağında, işletmede garson olarak çalışan zanlının, kendisine yemek yapmadığı için tartıştığı ahçı olarak çalışan Girne’de sakin Mujeeb Ul HASSAN'ın boğazını elleriyle sıkıp cam su şişesini kafasına vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra kırılan su şişesini adı edilene doğru sallayıp sol kol iç kısmının 4 cm ve sağ kol iç kısmının 1 santim kesilmesine sebep olarak adı edileni yaralanmasına sebebi olduğunu söyledi. Polis zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Şikayet geri çekildi…

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve müştekinin şikâyetini geri çektiğini belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefil 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.