Garmiani Cage için geliyor...

Dünya elektronik müzik piyasasının tanınmış ismi Garmiani, önümüzdeki Cuma gecesi Cage Club’taki programı için adamıza geliyor. “Bomb A Drop”, “Jump And Sweat” gibi şarkılarıyla ünlenen, başta Avrupa olmak üzere dünya çapındaki elektronik müzik festivallerinde sahne alan sanatçı ülkemizde de geniş dinleyici kitlesine sahip.