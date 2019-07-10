Garmiani Cage için geliyor...
Dünya elektronik müzik piyasasının tanınmış ismi Garmiani, önümüzdeki Cuma gecesi Cage Club’taki programı için adamıza geliyor.
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Dünya elektronik müzik piyasasının tanınmış ismi Garmiani, önümüzdeki Cuma gecesi Cage Club’taki programı için adamıza geliyor. “Bomb A Drop”, “Jump And Sweat” gibi şarkılarıyla ünlenen, başta Avrupa olmak üzere dünya çapındaki elektronik müzik festivallerinde sahne alan sanatçı ülkemizde de geniş dinleyici kitlesine sahip.
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