Gardiyanoğlu, pozitif farkındalığı anlattı

Girne St. Hilarion Rotary Kulübü, Lefkoşa Merit Otel’de 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği 416. Mutat toplantısında Bülent Gardiyanoğlu’nu misafir etti. Girne St. Hilarion Rotary Kulübü üyeleri ve misafirlerinin yer aldığı toplantıda Gardianoğlu, bu güne kadar yapmış olduğu faaliyetler ve yazmış olduğu kitaplarla ilgili bilgi verdi. Yurtdışında başarılı olmanın püf noklarını anlattı. Konuşmasının ardından pozitif farkındalığın insan üzerindeki etkileri üzerine küçük bir seminer verdi.

Girne St. Hilarion Rotary Kulübü’nün yeni döneminde “Rotary Connects The World” teması altında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirme ve toplumda pozitif farkındalık yaratmak hedefleri doğrultusunda Bülent Gardiyanoğlu ile birlikte seminer yapma kararı aldı. 06 Eylül 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek “Kendini Ertelemekten Vazgeç” konulu seminerin detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağı bilgisi verildi.

Girne St. Hilarion Rotary Kulübü mutat toplantısı kulübün yıl içerisindeki faaliyetlerinin takvimlendirilmesi ve güncel konuların ele alınması ile devam etti.