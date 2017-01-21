Gardiyanlardan şok grev “Personel sayısı yetersiz”

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde dün bir grup gardiyan “güvenliği sarsmayacak” şekilde eyleme gitti.

Vardiya sayısındaki azlıktan ötürü gardiyanların can güvenliği olmadığı gerekçesiyle gidilen eylem ile ilgili konuşan Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı yetkililerin bahse konu sıkıntılara çözüm bulmak ile ilgili mükellef olduğunu belirterek gardiyanların cezaevinin mevcut potansiyeliyle can güvenliğinden yoksun çalıştırıldıklarını belirtti. Kayalı ayrıca cezaevindeki 435 mahkuma oranla gardiyan sayısının yetersiz olduğunu kaydetti

Öte yandan, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, cezaevinde artan mahkum sayısı ve gardiyan sayısının yetersiz kalmasından ötürü sabaha kadar eylem ve grevde olduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı'yla görüştüklerini de dile getiren Bengihan, 435 gardiyan sayısının yetersiz kaldığını, çalışanların can güvenliğinin olmadığını ve mahkumların da hak ettiği hizmeti alamadığını kendisine ilettiklerini ancak bir dönüş almadıklarını belirtti.

Bengihan, mahkumların bazen hastalık dolayısıyla hastaneye yatırılması gerektiğine de işaret ederek, böyle zamanlarda yetersiz olan gardiyan sayısının daha da azaldığını sözlerine ekledi.

Bengihan şunları kaydetti:

"Biz ziyaretlerde dedik ki, vardiyaların sayısı yetersiz kalırsa takviye çağırın ya da çözüm üretin. Bugün oldu halen çözüm üreten yok.

Bugün hastanede 3 mahkum var. 4 gardiyan görevlendirildi. Bu gece 2 kişilik mahkumla 435 mahkumun sayılması bekleniyor. Bir uyarı eylemi ortaya koydu. Bu soruna çözüm üretilmesi için gardiyanlar eylem ve grev gerçekleşiyor."

EYLEM ASKIYA ALINDI

Bazı gardiyanların iş bırakma eylemi taraflar arasında sürdürülen görüşmelerin ardından sabahın erken saatlerinde askıya alındı.

Tarafların pazartesi günü tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.