Gardiyanları kilitledi KAÇMAYA ÇALIŞTI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme heyeti, öz oğlunu öldüren Bilge Lord Kunduracı'nın itham edilmesi için "akıl sağlığının engel teşkil etmediği" bulgusunu yaptı

Mahkeme: "Gardiyanları odaya kilitledi, hastaneden firar etmeye kalkıştı, her şeyi anlıyor, kavrıyor, bilinçli hareket ediyor"

TELEFON GÖRÜŞMELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ… Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun mahkemeye emare olarak sunulan telefon görüşmelerinin büyük bir titizlikle dinlenip incelendiğini kaydetti.

GARDİYANLARI ODAYA KİLİTLEDİ… Aksun: Sanık gün içinde yemeğini yere dökerek gardiyanların tepkisini ölçtü. Daha sonra ikinci yemeği kasten yine döktü. Bu esnada yemekleri toplayan gardiyanların meşgul olduğunu fırsat bilerek, gardiyanları oda içine kilitleyip firar etmeye çalıştı.

Mahkeme Başkanı Aksın, sanığın bu davranışı ile hareketlerini önceden tasarlayabilme ve bunu hayata geçirme yetisini gösterdiğini belirtti

Devrim DEMİR

Gönyeli'de öz oğlunu öldüren Bilge Lord Kunduracı'nın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanma sürecinde “akıl sağlığı yerinde değil” iddiası reddedildi. Mahkeme, Kunduracı'nın itham edilmesi için "akıl sağlığının engel teşkil etmediği" bulgusunu yaptı.

Kunduracı'nın avukatı Mehmet Bensen, müvekkilinin cezai ehliyetinin olmadığını ve ithamı anlama yetisi bulunmadığını iddia ederek duruşma talebinde bulunmuştu.

Sanık avukatı duruşma aşamasında Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’yı tanık olarak dinletmiş, mahkemeye 2 ayrı emare sunmuştu.

Bensen’in ardından iddia makamı da 11 tanık mahkemeye çağırmış, 19 adet emareyi sunmuştu.

Davanın ara kararı 7 Ağustos tarihine ertelenmişti.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada sanık avukatı Mehmet Bensen ve İddia Makamı hazır bulundu.

Kararda ‘firar’ girişimi dikkate alındı

Ara kararı okuyan Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, İddia Makamı'nın 9, 10 ve 11. tanıklarının sanığın firar girişimini anlattıkları kısma değindi.

Aksun, şahadete göre sanığın gün içinde yemeğini yere dökerek gardiyanların tepkisini ölçtüğünü, daha sonra ikinci yemeği kasten yine döktüğünü bu esnada yemekleri toplayan gardiyanların meşgul olduğunu fırsat bilerek gardiyanları oda içine kilitleyip firar etmeye çalıştığına dikkati çekti.

Sanığın bu davranışı ile nasıl hareket edeceğini önceden tasarlayabilme ve bunu hayata geçirme yetisinin var olduğunu mahkemeye gösterir nitelikte olduğuna vurgu yapan Aksun, “Bu göstergeler çerçevesinde sanığın aleyhine gelen suçlamaları kavrayabilme ve buna uygun cevap verme yetisinin var olduğum değerlendirilmiştir. Yine firar girişimi sonrası yakalandığında sanığın gardiyanlara bunu içeriye söylemeyin diyerek yaptığının yanlış olduğunu anlayıp bunun bilinci içerisinde hareket ettiğini ve böylelikle içerisinde bulunduğu durumu anlama ve buna uygun taleplerde bulunma yetisinin var olduğuna işaret etmektedir” dedi.

Aksun cezaevindeki telefon görüşmelerine dikkati çekti

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, sanığın cezaevinde yaptığı telefon görüşmelerini dikkate aldıklarını ve telefon görüşmelerinin birçoğunu annesi ve kız kardeşi ile yaptığına dikkati çekti. Aksun mahkemeye emare olarak sunulan telefon görüşmelerinin büyük bir titizlikle dinlenip incelendiğini kaydetti.

Sanık Bilge Lord Kunduracı ve konuşmacılar arasında görüşme trafiği boyunca tarafların bir birlerine sorular sorup cevaplar alındığı ve görüşmelerin bu eksende sürdüğüne dikkati çeken Aksun, sanığın özellikle gelen tüm soruları cevapladığının dikkatlerden kaçmadığını belirtti.

Başkan Aksun, özellikle bu görüşmeler esnasında sanığın Dr. Çakıcı’nın hangi amaç ile göreceği ve sürecin kalan kısmını akıl hastanesinde geçireceğini kavrayan konuşmalar yaptığını ifade etti.

Bu konuşmanın sanığın duruşmayı takip edebildiği açıdan mahkeme için belirleyici bir etki olduğunu kaydeden Aksun, sanığın kıyafetler konusunda da ailesini sürekli uyardığını dikkate aldıklarını söyledi.

20 Eylül’de ‘itham’ edilecek

Aksun, yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda sanık Bilge Lord Kunduracı'nın ithamı anlama yetisi olduğunu ifade etti. Aksun, adil bir yargılama yapılabilmesi için müdafaanın sanığın ithamı anlayabilecek yetiye haiz olmadığı yönündeki müracaatı ret ettiklerini kaydetti.

Başkan Aksun, Kunduracı'nın ithamı için davayı 20 Eylül tarihine erteleyerek oturumu kapattı.