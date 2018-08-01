Gardiyan “yakıt hırsızlığı” iddiasıyla sorgulandı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı 30 Temmuz tarihinde saat 11.15 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa'da yapılan takip ve operasyon neticesinde Göçmenköy'de faaliyet gösteren Alpet Petrol İstasyonunda Cezaevi’nde görevli Gardiyan Z.Ö’nün, tasarrufunda bulunan ve şahsına ait bidon içerisine 90 TL değerinde 22 LT Euro dizel akaryakıt koyduğunu söyledi. Polis yapılan takipte zanlının kullanımında bulunan RHA 3334 plakalı araca ise 60 TL değerinde 14,5 LT Euro dizel akaryakıt koyduktan sonra, Cezaevi’ne ait akaryakıt kartından toplam 150 TL ödeyerek, 90 TL değerinde 22 litre Euro dizel çaldığını söyledi.

Polis yapılan takip de, ayni gün konu şahsın 22 litrelik akaryakıt bidonunu adına kayıtlı bulunan ve Merkezi Cezaevi’nin oto parkında bulunan GP 613 plakalı van aracına koyduğu sırada suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve GP 613 plakalı aracında kullanmak için Temmuz 2018 ayı içerisinde benzer suçu iki kez daha yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Polis memuru Necip Taçlı zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yanı sıra, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı Ali Hidayet, müvekkilinin Narkotik Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Şubesi’nde sorgulandığını ve polis subayı tarafından şiddet ve baskıyla ifadesinin alındığını ileri sürdü.

Polis memuru Necip Taşlı, zanlının ifadesinin alınmasının ardından, doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp izi olmadığına dair ifade olduğunu kaydetti.

Huzurunda verilen beyan ve şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.