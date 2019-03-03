Yunanistan’ın Birleşmiş Milletlere (BM), Kıbrıs’taki garantör ülkelerin Kıbrıs sorununun çözümünün uygulanmasındaki rollerinin ne olacağını görüşmek amacıyla, garantörlerin müzakerelere başlaması önerisinde bulunduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Atina’dan Garantörlere İlişkin Hareket – Anlaşmanın Uygulanmasındaki Rolleri Üzerine Görüşmelerin Başlaması Önerisi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Yunanistan’ın, Kıbrıs’taki garantör ülkelerin, çözümün uygulanmasındaki rollerinin ne olacağını belirlemek için görüşmelere başlamaları şeklindeki bir öneriyi BM’ye sunduğunu iddia etti.

Gazete, BM Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Yunanistan ziyareti sırasında Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un, garantör ülkelerin görüşmelere başlaması önerisinde bulunduğunu yazdı.

Türkiye’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri Haziran sonuna attığı bir ortamda Yunanistan’ın bir hamle yaptığını öne süren gazete, Katrugalos’un önerisinin Yunanistan’ın “uygulama mekanizmaları” önerisiyle ilişkili olduğunu vurguladı.

Habere göre Katrugalos Lute’la görüşmesinde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın yakın geçmişte Ankara’ya yaptığı ziyaret sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “iki ülkenin güvenlik başlığı konusunda araştırma temaslarına başlamalarını önerdiğini” Lute’a iletti.

Gazete, Türkiye’nin Haziran ayı öncesinde herhangi bir görüşme yapma niyetinde olmadığını ancak bu tarihin ne Türkiye’deki seçimler ne de Brexit’le ilişkili olmadığını iddia ederek, bu tarihin büyük olasılıkla UNFICYP’in görev süresiyle ilişkili olduğu yorumunda da bulundu.

Gazete haberinin devamında ise, Kıbrıslı lider Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin iddialara yer verdi.

Anastasiadis’in görüşmede Akıncı’ya, ayrıntılarına girmeden desantralizasyon önerisini sunduğunu ve yetkileri birlikte ele almayı önerdiğini iddia eden gazete, Anastasiadis’in ayrıca, tek egemenliğin, uluslararası temsiliyetin ve vatandaşlığın sağlanması ve ülkenin AB’de tek ses olması gerektiğinin altını çizdiğini öne sürdü.

Habere göre, tam açıklık getirmemekle birlikte Kıbrıslı Türklerin etkilendiği konularda olumlu oy uygulamasını kabul ettiğini de belirten Anastasiadis, “Cenevre haritasında (Omorfo’ya işaret ederek)” uzlaşılması gerektiğinin ve “iki bölgenin idari özerkliğe sahip olacaklarının” da altını çizdi.

Gazete, Anastasiadis’in betimlediği bu modelin genel anlamda bir çeşit konfederasyon olduğu yorumunda da bulundu.