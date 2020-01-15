Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de Yunanistan başta olmak üzere, Kıbrıs Cumhuriyeti hariç herkesle deniz yetki alanlarının belirlenmesiyle ilgili mutabakat zaptı imzalamaya hazır olduklarını bir kez daha vurguladı.

Kıbrıs etrafındaki kaynakların hakça paylaşımı için yıllardır Avrupa Birliği ve Yunanistan’a yaptıkları anlaşma çağrılarının dikkate alınmadığını anımsatan Çavuşoğlu, “Garantör ülke olarak biz de sahada gücümüzü göstermek zorunda kaldık” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA’nın düzenlediği “Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası” konulu panelde yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de değindi.

Çavuşoğlu,Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kaynakların hakça paylaşımı için çalıştığını vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de yıllardır Avrupa Birliği’ne ve Yunanistan’a çağrıda bulunuyoruz. Gelin tek taraflı sondajlar yerine Kıbrıs etrafındaki kaynakların hakça paylaşımı, gelir dağılımı için bir anlaşma yapalım. Kıbrıs Türk halkı buna hazır ama bu telkinlerimiz hiçbir zaman dikkate alınmadı. Garantör ülke olarak biz de sahada gücümüzü göstermek zorunda kaldık” dedi.

Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de Yunanistan başta olmak üzere Rum kesimi hariç herkesle deniz yetki alanlarının belirlenmesiyle ilgili mutabakat zaptı imzalamaya hazırız. Diplomasi yoluyla bu paylaşıma hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim” diye konuştu.