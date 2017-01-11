‘Garanti’ kapsamında

0.87 pound verirseniz, 1 Euro alırsınız!

1 sterlinden az...

1 dolar verirseniz de...

1 Euro verirler yine...

* * *

İlla ki aynı 1 Euro'yu almak için 4 Türk Lirası denkleştirmek gerekiyor!

Evet, DÖRT!..

Bir, iki, üç, dört...

* * *

O kadar da kötü değiliz elbette!

188 Cibuti Frangı gerekiyor...

1 Euro için!

Cibuti nerede mi?

Onlara da ‘KKTC’ sorsanız, aynısını derler.

Şımarmayınız!

116 Cezayir dinarı da ancak ediyor 1 Euro!

Yani “iyiyiz canım...”

‘Rey Ban’ gözlükler ve ‘BiEm’ arabalarla başımıza bir de eylem çıkarmayınız!

* * *

Adanın güneyinde böyle bir sorun yok!.

Euro kazanıyor, Euro yiyorsunuz.

Ha bir de ayrıca 160 bin kadar insanın geride bıraktığı ‘mülk’ var!

Bir ara batmışlardı ya, ‘biz’ yardım edecektik, güya!

* * *

Kalkınma Bankası taksidimiz var bizim.

Her ay ödüyoruz.

EURO borcumuz azalıyor, ne mutlu!

TeLe borcumuz artıyor (!)

* * *

‘Dövize inat, ev al’ diyor ilanlar!

Girne’de apartmanlar yükseliyor...

Rum malı... Olsun...

“Kan döktük” sonuçta...

Ne bitmez tükenmez kansa...

“Türk Malı”nın yanına hiç yaklaşılmıyor.

Daha önce “bir ömür çalışsam” derdim.

Şimdi “iki ömre” ihtiyaç var...

Neyse ki camilerimiz artıyor sürekli...

* * *

En son değişiklikleri de izliyorsunuz mutlaka, ana karada...

Bir 600 kadar akademisyen daha şutlandı, sokağa!

Olağanüstü hal halleri.

Hiçbirinin hakkında net bir dava yok!

Kanıt da yok... Belge de...

En önemlisi, uzman çavuşluk için eskiden lise mezunu olmak şartı aranırdı, artık ilkokul mezunu olmak yeterli...

* * *

Velhasıl...

Çözüm olmazsa eğer...

Yarınımız 'garanti' (!)