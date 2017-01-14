Garanti Bankası’nın Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk İşletmelere verdiği kredileri artırmasına yardımcı olacak.

Türkiye’nin en büyük ikinci özel bankası olan Garanti Bankası’nın Kıbrıs’ta yedi şubesi bulunuyor ve adanın kuzeyinde çoğunlukla mikro işletmelere hizmet veriyor.

Bu yatırım, bankaların uzun vadeli finansman yaratabilmek için kullandıkları köklü bir piyasa aracı olan ve Garanti Bankası’nın Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları (DPR) menkul kıymetleştirme programı kapsamında çıkardığı 55 milyon Euro değerindeki kıdemli tahvil yatırımının bir parçasıdır.

EBRD’nin Kıbrıs’taki Başkanı Libor Krkoška konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Garanti Bankası uzun zamandır partnerimiz olan bir kurumdur ve işbirliğimizin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Kıbrıs’ın kuzeyindeki geniş şube ağı, Kıbrıs Türk toplumunda büyümek için finansman arayan firmalara ulaşmamızı sağlıyor. Yerel işletmelerin gelişmelerine yardımcı olmak bu bölgenin büyük oranda ihtiyaç duyduğu ekonomik desteği sağlayacak ve yerli işletmelerin adanın yeniden birleşmesine hazırlanmalarına yardımcı olacak. EBRD Kıbrıs’a 2014 yılının dördüncü çeyreğinde, 2020’ye kadar devam etmesi planlanan geçici bir dönem için, yatırım yapmaya başlamıştır. Banka, özel sektörde yeniden yapılandırma ve piyasaların genişletilmesi için hem finansman hem de işletme danışmanlığı sağlayarak adanın bütününde faal olarak çalışmalarını sürdürmektedir.